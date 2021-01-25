التخصصات الصحية تضبط جودة التعليم والتدريب الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس في الرياض اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للتعليم الالكتروني، لتعزيز التعاون في عملية ضبط جودة التعليم والتدريب الالكتروني في مجالات اعتماد التراخيص والمواقع والأنشطة الالكترونية.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة الأمين العام الدكتور أيمن عبده، ومن جانب المركز مديره الدكتور عبدالله الوليدي.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهتين في مجال إصدار التراخيص لمواقع التعليم الالكتروني الخاصة بالتطوير المهني المستمر، والاستشارات والخدمات ونشر المعايير الوطنية في مجال التعليم والتدريب الالكتروني للقطاع الصحي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة والتعاون الذي تنتهجه هيئة التخصصات الصحية في علاقاتها مع الجهات المختلفة، رغبة في تجويد الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة تدعم تطوير التعليم الالكتروني، مبنية على أسس ومعايير التعليم الالكتروني والتعليم الطبي الوطنية، والتي تمكن الممارسين الصحيين من الحصول على مستوى عال من التعليم الطبي المستمر والتدريب المهني، والذي يؤهلهم لممارسة مهنية ذات جودة عالية في تخصصاتهم.

يذكر أن المركز الوطني للتعليم الالكتروني يمنح تراخيص التعليم والتدريب الالكتروني للجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تنظيم وحوكمة التعليم والتدريب الالكتروني وضبط ممارساته بالمملكة.