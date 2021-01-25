شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يُفاجئ المواطنين والمقيمين بخصوص رخصة القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن شروط تجديد وإصدار بدل تالف أو فاقد رخصة قيادة دراجة نارية للمواطنين والمقيمين.

وتتمثل الشروط والمتطلبات في الآتي: استكمال بيانات النموذج، إحضار صورتين شمسيتين مقاس 4×6 سم، إحضار صورة بطاقة الأحوال للمواطنين،إحضار تعريف مصدق.

وتضمنت الشروط أيضا: دفع الرسوم المقررة، إحضار ملف لحفظ الأوراق، إحضار صورة من الإقامة والجواز لغير المواطنين، إرفاق الرخصة التالفة في حال استخراج بدل تالف، تعميم من الشرطة في حال السرقة، الإعلان بإحدى الصحف المحلية في حالة الفقدان.