شكرا لمتابعة خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال في بيان:" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض ".

وأضاف البيان:" تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون ".