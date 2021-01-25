شكرا لمتابعة خبر عن " الجوازات" تزف بشرى سارة للوافدين عن الهوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبلت المديرية العامة للجوازات، إجراءات طلبات تمديد هوية زائر للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة.

وأوضحت مديرية الجوازات، أن التمديد سيكون آليًّا بعد سداد الرسوم المستحقة، وستتم إتاحة طباعة هوية زائر عبر حساب المستضيف بمنصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وجاء ذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية القاضية بالتمديد لمدة ستة أشهر بدءًا من 22/3/1442هـ، وذلك بإتاحة السداد لمدة 20 يومًا، من الإثنين 12/6 /1442هـ حتى السبت 1/7/1442هـ.