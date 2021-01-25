شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة تلقي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة تلقي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين لقاح كورونا بمركز اللقاحات في ‎الرياض.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 198 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 358,137 حالة، فضلًا عن تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6355 حالة.