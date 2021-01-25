تنظيف الكعبة.. صور توثق مهمة الـ«40 دقيقة» لفريق سعودي متخصص

جددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التأكيد على استمرار عمليات التنظيف.

وقالت الرئاسة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن فريقًا سعوديًّا مختصًا يقوم بتنظيف سطح الكعبة المشرفة خلال (40) دقيقة.

كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت تفويج أكثر من 7 ملايين ونصف المليون معتمر ومُصلٍّ منذ عودة العمرة والصلاة، وكشفت رئاسة شؤون الحرمين، عن أعداد المعتمرين التي بلغت «1.934.000» معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين «5.480.000» مُصَلٍّ، من تاريخ 17 - 2- 1442هـ الموافق 4- 10 2020م، حتى تاريخ 10 -6- 1442هـ الموافق 23 - 1 – 2021.

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