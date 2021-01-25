السعودية تحصل على لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا خلال 7 أيام

تحصل المملكة العربية السعودية على 3 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال أسبوع.

وقالت وكالة روتيزر إن السعودية ستحصل على اللقاح المضاد لكورونا من معهد سيروم الهندي في غضون أسبوع، مقابل 5.25 دولار للجرعة.

يأتي هذا ضمن جهود المملكة لتوفير اللقاحات؛ حيث أعلنت وزارة الصحة، اعتماد لقاحي «أسترازينيكا ومودرنا»، المضادين لفيروس كورونا.

واعتمدت وزارة الصحة، في وقت سابق، لقاح «فايزر - بيونتيك»، بالتزامن مع زيادة عدد العاملين في مراكز توزيع اللقاحات في السعودية.

وتجري عملية تعزيز الخبرات المناسبة للعاملين في مراكز توزيع اللقاحات؛ حيث أصبحت دورة العمل أسرع وأكبر مع توسيع قاعات استقبال متلقي اللقاح.

وتتسلم وزارة الصحة 100 ألف جرعة من لقاح فايزر بيونتيك، أسبوعيًّا، وتخطط للوصول إلى 80% من المناعة المجتمعية.

وتتواصل حملة التطعيم بلقاح فايزر، بانتظار وصول كميات اللقاحات الأخرى والمزيد من الجرعات من لقاح فايزر.

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