شركات التوطين الوهمية.. وزارة الموارد البشرية توضح آلية الإبلاغ عنها

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير، بالإجراءات المطلوبة حيال «التوطين الوهمي».

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، ردًا على تساؤل بشأن «شركة سعودية وهمية» إن التوطين الوهمي يعتبر مخالفة للنظام، ويمكن رفع البلاغ بشأنه عبر تطبيق «معًا للرصد» كالتالي:

الأبستور:

الأندرويد:

وتنص المادة الـ«26»، من نظام العمل على أنه على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، «العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم»، و«ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله».

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