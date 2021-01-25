تجديد رخصة قيادة الدراجة النارية ..المرور يوضح الشروط

بينّت الإدارة العامة للمرور، شروط ومتطلبات تجديد وإصدار بدل تالف أو فاقد رخصة قيادة دراجة نارية للمواطنين السعوديين والمقيمين.

وحددت الإدارة العامة للمرور، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، الشروط والمتطلبات والتي تتمثل في التالي:

استكمال بيانات النموذج

إحضار صورتين شمسيتين مقاس 4×6 سم

إحضار صورة بطاقة الأحوال للسعوديين

إحضار تعريف مصدق

دفع الرسوم المقررة

إحضار ملف لحفظ الأوراق

إحضار صورة من الإقامة والجواز لغير السعوديين

إرفاق الرخصة التالفة في حال استخراج بدل تالف

تعميم من الشرطة في حال السرقة

الإعلان بإحدى الصحف المحلية في حالة الفقدان

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