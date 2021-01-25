تشييع شهيد الواجب الصعيبي

تقدم محافظ محايل المكلف، علي الفلقي، المصلين في مقبرة حقو شعبين التابعة لقبائل الريش، يرافقه مساعد مدير الشرطة، العقيد عبدالله عسيري، وعدد من القيادات الأمنية، ومنسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي، على شهيد الواجب الجندي أول عبدالعزيز محمد أحمد الصعيبي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي. ونقل الفلقي تعازي القيادة لذوي الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فيما أكد والد وإخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب دوت الخليج الغالي.



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