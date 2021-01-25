86 ألف مستفيد من عيادات خميس مشيط

أوضحت صحة عسير أن عدد مراجعي ومستفيدي العيادات الخارجية بمستشفى خميس مشيط العام تجاوز 86 ألف مراجع، وذلك خلال العام المنصرم 2020. وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة أكثر من 72 ألف فحص إشعاعي، شملت الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، والأشعة العامة، والموجات الصوتية، وأشعة تصوير الثدي.

وأضافت الصحة، أن المستشفى تعامل مع أكثر من 300 ألف وصفة طبية، وتم إجراء أكثر من 400 ألف فحص مخبري، فيما بلغ عدد المرضى المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي أكثر من 15 ألف مريض، ونفذ الطب المنزلي بالمستشفى 1166 زيارة خلال عام.