246 مليونا لطريق الرياض بيشة

أنهت وزارة النقل ممثلة في فرعها بمنطقة الرياض ازدواج طريق الرياض/الرين/بيشة (الجزء الواقع بمنطقة الرياض) (المرحلة الأولى) أمس بتكلفة 246 مليونا. وتم افتتاح جزء من المشروع بطول 100 كيلو مزدوج يبدأ من طريق 40 مكة المكرمة الرياض شمالا إلى محافظة الرين جنوبا، وتم وضع لوحات تحديد سرعة المركبات لسالكي الطريق.



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