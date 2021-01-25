وناقش أبرز المشكلات التي تواجه أهالي المنطقة، للارتقاء بمستوى العمل، وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكافة المستفيدين، مؤكدًا خلال اللقاء أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، ومناقشة التحديات التي تواجههم لمباحثتها ووضع الحلول المناسبة لها. ويأتي لقاء الجاسر بالمواطنين، ضمن الخطط التي يحرص القيام بها خلال جولاته الميدانية، بهدف رفع مستوى الشفافية والإنتاجية في العمل، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع أهالي المنطقة، والاستماع لكافة التحديات التي تواجههم، وتبني المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة دوت الخليج والمواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يلتقي أهالي منطقة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.