وزير النقل يلتقي أهالي منطقة عسير

التقى وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عددًا من المواطنين بمنطقة عسير للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم، وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة، وذلك على هامش زيارته للمنطقة، وتدشينه عددًا من المشروعات التنموية بها، ضمن عدد من اللقاءات التي يحرص معاليه على إجرائها خلال زياراته لمناطق المملكة.

وناقش أبرز المشكلات التي تواجه أهالي المنطقة، للارتقاء ‏بمستوى العمل، وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكافة المستفيدين، مؤكدًا خلال اللقاء أن أبواب الوزارة ‏مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، ومناقشة التحديات التي تواجههم لمباحثتها ووضع الحلول المناسبة لها. ويأتي لقاء الجاسر بالمواطنين، ضمن الخطط التي يحرص القيام بها خلال جولاته الميدانية، بهدف رفع مستوى الشفافية والإنتاجية في العمل، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع أهالي المنطقة، والاستماع لكافة التحديات التي تواجههم، وتبني المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة دوت الخليج والمواطن.