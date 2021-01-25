مرحلتان لتنفيذ جسر علوي بشارع الحج

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتنسيق مع مرور العاصمة المقدسة، عن توجيه وإغلاق بعض الطرق، وذلك لتنفيذ إنشاء جسر علوي بمنطقة تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بمكة المكرمة. وأوضحت الهيئة أنه ستكون حركة سير المركبات من خلال المرحلة الأولى، والتي تتمثل في قفل الطريق الرئيسي للاتجاه القادم من جهة الشرق إلى الغرب باتجاه حي الزاهر وطريق المدينة المنورة، وتحويل حركة السير للاتجاه المقابل بعد تنصيف الطريق، بينما تتمثل المرحلة الثانية في قفل الطريق الرئيسي للاتجاه القادم من طريق المدينة المنورة باتجاه العدل وتحويل حركة السير للاتجاه المقابل بعد تنصيف الطريق لإتمام تركيب الجسر الخرساني.

وأبانت الهيئة، أن العمل في ذلك سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء 1442/06/13 مشددة على مستخدمي الطرق التقيد واتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.