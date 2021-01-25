هيئة التخصصات تطور القيادات الصحية

أعلنت وزارة الصحة ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية، عن تمكن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منفردة من تجاوز عملية التأهيل المسبق لمشروع «تدريب وتطوير القيادات والكوادر الصحية»، ضمن مشاريع مبادرة (التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية)، وذلك بعد دراسة جميع طلبات التأهيل المتقدمة من الشركات التي خاضت المنافسة في مرحلة التأهيل.

36 شهرا

بحسب وثيقة المشروع، تبلغ المدة المقدرة لتنفيذ المشروع 36 شهرا من توقيع العقد، ويستهدف تدريب وتطوير القيادات والكوادر الصحية على أساس 5 مبادئ رئيسية تشمل إسناد مبادرة التطوير القيادي والإداري لقطاع الرعاية الصحية على إطار ثابت لتقييم القدرات ومنهجية تطوير أفضل الممارسات المستخدمة، وأن يستند التدريب على خبرات الخبراء العاملين في مجال القيادة الصحية، لتقديم رؤى عميقة حول الاتجاهات العالمية والمستقبلية، والتعلم من سيناريوهات مماثلة.

كما اشتملت المبادئ على أن يكون لمبادرة التطوير القيادي والإداري للقطاع الصحي توازن صحيح من الناحية النظرية، والتدريبية، والتدريب على رأس العمل، ويجب على جميع وحدات التعليم التركيز على تطبيق منظور الرعاية الصحية لضمان ملاءمته للتحول الصحي والكيانات الشريكة لها من تجمعات صحية وغيرها، فضلا عن تطوير نهج مخصص للتحول الصحي من الإدارة العليا إلى المتوسطة العليا وصولا إلى موظفي الخطوط الأمامية.

البرامج التدريبية المطلوبة

01 الزمالة في القيادة الصحية

برنامج مكثف يستهدف القادة المستقبليين في القطاع الصحي ويعدهم لإدارة التغيير وقياده التحول

02 تطوير القيادة الصحية التنفيذية

يستهدف الرؤساء والمديرين التنفيذيين ومديري العموم ومن يتم إعدادهم لشغل هذه المناصب، ويجب أن تكون الفترة التدريبية 9 أشهر

03 رحلات تطوير المهارات القيادية الصحية

مسيرات قيادية لبناء المهارات والقدرات القيادية الصحية تستهدف المديرين ورؤساء الأقسام والوحدات ومن يتم إعدادهم لشغل هذه المناصب

04 أساسيات القيادة الصحية

دورات قصيرة لبناء أساسيات ومبادئ القيادة الصحية لمن يتم إعدادهم لشغل مناصب قيادية

05 بناء القدرات والكفاءات

برامج تهدف إلى أعداد مدربين معتمدين في مجالات القيادة الصحية وتحسين الأداء والتدريب

06 التحول الصحي والتطوير الإداري

دورات قصيرة تهدف إلى تثقيف العاملين في القطاع الصحي بمتطلبات ومبادرات التحول الصحي وبناء المهارات والقدرات الإدارية