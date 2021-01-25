15 ألف قطعة أرض وقف زراعية

وتتناول الورشة جهود وكالة الوزارة في تنمية الجزء الجنوبي الغربي للمملكة الدكتور إبراهيم عارف مستشار وكيل الوزارة ومدير مبادرة زراعة المدرجات، ودور صندوق التنمية الزراعية في دعم المشاريع الزراعيه، ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الزراعية، والتعاونيات في مجال التنمية الزراعية، وكذلك الفرص المتاحة للاستثمار في أراضي الأوقاف الزراعية وآليتها.
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