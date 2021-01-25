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15 ألف قطعة أرض وقف زراعية

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أوضح المدير العام للأبحاث والإرشاد الزراعي، بوزارة البيئة والمياه والزارعة الدكتور بندر بن محمد الصقهان، عزم وزارة البيئة والمياه والزراعة لإقامة ورشة عمل حول فرص استثمار أراضي الأوقاف في الجزء الجنوبي الغربي للمملكة، مع عرض واف لبيانات 15 ألف قطعة أرض وقف زراعية متاحة للاستثمار في هذه المنطقة، وسيكون ذلك يوم 27 يناير 2021، من خلال ورشة عمل جديدة تقيمها الوزارة تناقش فيها فرص استثمار أراضي الأوقاف بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة والتي سيدشنها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ونائب المحافظ للمصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن بن محمد العقيل.

وتتناول الورشة جهود وكالة الوزارة في تنمية الجزء الجنوبي الغربي للمملكة الدكتور إبراهيم عارف مستشار وكيل الوزارة ومدير مبادرة زراعة المدرجات، ودور صندوق التنمية الزراعية في دعم المشاريع الزراعيه، ودعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الزراعية، والتعاونيات في مجال التنمية الزراعية، وكذلك الفرص المتاحة للاستثمار في أراضي الأوقاف الزراعية وآليتها.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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