1500 مستفيد من السلال الغذائية

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، توزيع السلال الغذائية المتكاملة على المستفيدين الرسميين المسجلين في كشوفات الجمعية. وأوضح مدير الجمعية عبده عطيف لـ «دوت الخليج» أن الجمعية بدأت في توزيع السلال الغذائية المتكاملة، بالإضافة إلى التمور ولحوم الأضاحي على 1500 مستفيد، ويستمر التوزيع لمدة أسبوعين خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مع التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية. وتأتي هذه السلال الغذائية ضمن أنشطة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران التي تنفذها طوال العام.



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