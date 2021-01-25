%63.47 امتلاك الحواسيب بالشرقية

بلغ عدد الأسر التي تمتلك حواسيب في المملكة نسبة 53.41%، وتختلف هذه النسبة باختلاف المناطق على مستوى المملكة وبلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين استخدموا الحاسوب نحو (46.48%)، وأشارت هيئة الإحصاء إلى أن مصطلح الحاسوب يشمل (الحاسوب المكتبي أو المحمول أو اللوحي).

وحصلت المنطقة الشرقية النسبة الأعلى بين المناطق الإدارية من حيث عدد الأسر التي تمتلك حواسيب بنسبة 63.47%، بينما حلت النسبة الأقل في منطقة نجران بـ37%.

سؤال الأسر

أوضحت الهيئة أن طريقة حساب النسبة المئوية للأسر حسب توفر الحاسوب في المناطق الإدارية كانت عن طريق سؤال الأسر الواقعة في «عينة المسح» عن توفر الحاسوب، ومن ثم يتم تحديد الأسر التي يتوفر لديها حاسوب.

حاسوب محمول

عن الأفضلية من حيث الاقتناء بين الحاسوب اللوحي أم المحمول، أوضح الباحث في الأنظمة التقنية والأمنية عادل الغامدي لـ«دوت الخليج» أن الأفضل من ناحية الاقتناء بخاصة فيما يتعلق بالنواحي التعليمية أو الأمور التي تتطلب «تعاطيا بين طرفين» هو الحاسوب المحمول (laptop) والحاسوب المكتبي، وذلك لأنه يدعم جميع المواقع والبرامج بعكس الحاسوب اللوحي ( tablet) الذي يواجه صعوبة للنفاذ لبعض البرامج، تابع الغامدي أن ذلك ينطبق على النواحي التعليمية، أما فيما يخص الاطلاع يمكن أن يحل الحاسوب اللوحي (tablet) محل الحواسيب الأخرى (المكتبية أوالمحمولة).

ترتيب للمناطق الأخرى

القصيم 56.24%

الرياض 55.47%

مكة المكرمة 54.04%

الحدود الشمالية 49.68%

الباحة 48.77%

حائل 48.33%

عسير 47.34%

المدينة المنورة 47.24%

الجوف 44.44%

تبوك 44.25 %

جازان 43.12%