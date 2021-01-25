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50 شركة عمرة موقوفة تلجأ للإدارية

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تجتمع اليوم قرابة 50 شركة عمرة تم إيقافها عن ممارسة أعمالها بسبب مخالفات كسر التأشيرة مع أحد المحامين للبدء برفع قضاياها إلى المحاكم الإدارية ضد إدارة الوافدين التابعة للجوازات، والتي لوحت أيضا بإيقاف خدمات ملاك ومديري شركات العمرة التي لم تراجع وتسدد المخالفات، بالإضافة إلى إيقاف الشركات عن ممارسة أعمالها.

وقدر عدد من ملاك شركات العمرة إجمالي مبالغ المخالفات على شركاتهم بأنها تتعدى المليار ريال.

وأوضحت مصادر لـ«دوت الخليج» أن شركات العمرة الموقفة تطالب بتفعيل أعمالها وإيقاف الغرامات والسماح للشركات بمزاولة مهامها.

وكانت «دوت الخليج» انفردت يوم الأحد 10 يناير الجاري بنشر إيقاف 540 شركة عمرة عن ممارسة أعمالها بسبب مخالفات كسر التأشيرة، حيث تصل قيمة مخالفة كسر التأشيرة الواحدة إلى 25 ألف ريال، وترتب على هذا الإيقاف خروج 10 آلاف موظف و800 إداري عن العمل، وتضرر الشركات الموقفة من خسائر كبيرة.

شركات العمرة

540

شركة متضررة

25

ألف ريال قيمة مخالفة كسر التأشيرة الواحدة

10

آلاف موظف جرى تسريحهم

800

إداري فقدوا أعمالهم

مليار ريال إجمالي مبالغ المخالفات


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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