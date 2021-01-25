50 شركة عمرة موقوفة تلجأ للإدارية

وقدر عدد من ملاك شركات العمرة إجمالي مبالغ المخالفات على شركاتهم بأنها تتعدى المليار ريال.
وأوضحت مصادر لـ«دوت الخليج» أن شركات العمرة الموقفة تطالب بتفعيل أعمالها وإيقاف الغرامات والسماح للشركات بمزاولة مهامها.
وكانت «دوت الخليج» انفردت يوم الأحد 10 يناير الجاري بنشر إيقاف 540 شركة عمرة عن ممارسة أعمالها بسبب مخالفات كسر التأشيرة، حيث تصل قيمة مخالفة كسر التأشيرة الواحدة إلى 25 ألف ريال، وترتب على هذا الإيقاف خروج 10 آلاف موظف و800 إداري عن العمل، وتضرر الشركات الموقفة من خسائر كبيرة.
شركات العمرة
540
شركة متضررة
25
ألف ريال قيمة مخالفة كسر التأشيرة الواحدة
10
آلاف موظف جرى تسريحهم
800
إداري فقدوا أعمالهم
مليار ريال إجمالي مبالغ المخالفات
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