الجراد المهاجر يغزو مرتفعات عسير

شهد عدد من المحافظات في منطقة عسير، توافد أسراب الجراد بشكل كثيف، بينما اكتست الطرق بها، خاصة في مركز «السودة» الذي صبغ باللون الأحمر. كما غطت الأسراب سماء مدينة أبها بشكل كثيف، وشوهدت في قرى «بني مازن» والقرى المجاورة بطوال الطريق السياحي. وشهدت محافظات سهول تهامة كذلك اكتساح أسراب الجراد قبل يومين.

جبال أبها

أكد مدير مكتب فرع وزارة البيئة المياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، اكتساء الطرق باللون الأحمر إثر أسراب الجراد بسبب اصطدامها بالأجواء الباردة لمرتفعات عسير، موضحا أن أسراب الجراد لدى وصولها لمرتفعات غرب أبها الباردة، بعد المناطق الحارة في سهول تهامة، اصطدمت ببرودة الأجواء، مما جعلها بطيئة الحركة، وأدى ذلك إلى تجمعها بشكل كثيف على الأرض.

متابعة مستمرة

حول الإجراءات التي سيتخذها فرع الوزارة بشأن أسراب الجراد، ذكر «الويمني» أنه يصعب التعامل مع الجراد في حالة طيرانه في الجو، ولكن فرق مكافحة الجراد تتابع أسرابه بشكل مستمر، من حيث مبيتها، لتبدأ أعمالها، لأنه من الأفضل أن تكون المكافحة في حالة جثوم الجراد أو في أوقات الصباح الباكر.

الرياح السائدة

أكد مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، المهندس محمد الشمراني، أن المركز حذر في بداية نوفمبر من استمرار غزو أسراب الجراد من اليمن، وتأثيرها على مناطق الساحل بسبب حركة الرياح السائدة من وسط اليمن وشرقه نحو الغرب، حيث إن هناك انحدارات نحو مرتفعات المملكة الجنوبية، وهذه الرياح سوف تجلب الأسراب من مواقع مختلفة، سواء من وادي حضرموت والصحاري المجاورة أو من مرتفعات مأرب وصنعاء والمنحدرات الشرقية منها، وسوف تكون نهاية وصول الأسراب عند نقاط انتهاء الرياح أو التقائها، لتتضاعف الأعداد خلال الأيام القادمة، في إشارة واضحة لأهمية التهديد وتأثيره على أراضي المملكة.

مبيدات معتمدة

أعلنت وزارة البيئة، في وقت سابق، مكافحة الجراد عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، وهي مبيدات صديقة للبيئة، ولا تؤثر عليها. وحذرت الوزارة كذلك من خطورة تناول الجراد، مؤكدة أن له أضرارا على صحة الإنسان بسبب المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في المكافحة، وقد تسبب التسمم.

مكافحة الجراد في يناير

44000 هكتار مساحة مستكشفة

12440 هكتارا مساحة مصافة ومعالجة

7

أسراب

المساحة المعالجة بالهكتار

8380 مكة المكرمة

530 تبوك

530 المدينة المنورة

1650 الباحة

630 عسير

100 جازان

60 حائل