السعودية اليوم / السودان تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

سجلت السودان 54 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس لتبلغ 26.526 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 1738 حالةً.

// انتهى //

22:17ت م

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الخرطوم 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسسجلت السودان 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان اليوم، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس لتبلغ 26.526 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 1738 حالةً.// انتهى //22:17ت م0216

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