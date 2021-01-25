السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 592 وفاة جراء الإصابة بفيروس كرونا المستجد



لندن 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل 592 وفاة نتيجة إصابتهم بفيروس

كما بلغت حصيلة الإصابات اليومية بالمرض 22125 إصابة، فيما تلقى 6.5 ملايين شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس ضمن برنامج التطعيم القومي.

// انتهى //

22:14ت م

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لندن 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل 592 وفاة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال 28 يومًا الماضية.كما بلغت حصيلة الإصابات اليومية بالمرض 22125 إصابة، فيما تلقى 6.5 ملايين شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس ضمن برنامج التطعيم القومي.// انتهى //22:14ت م0213

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