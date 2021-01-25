السعودية اليوم / تأسيسي شركة أمانة عسير يعقد اجتماعه الأول



أبها 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

عقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة عسير اجتماعه الأول في مقر الأمانة بأبها اليوم، برئاسة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وحضور وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، وجميع أعضاء شركة الأمانة.

وتطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات، بدءاً بالمشروعات التنموية والاستثمارية، ورفع جودة الخدمات البلدية المُقدّمة بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين جودة الخدمات البلدية وفقًا لاستراتيجيات تطوير المنطقة.

واستعرض المجتمعون آلية العمل المقبلة وحوكمة عمل الشركة وعلاقتها بالأمانة وأولويات الأعمال وبرامجها وجداولها الزمنية والميدانية، إلى جانب إعداد الخطة الاستراتيجية والنموذج التشغيلي والمالي للشركة وقائمة الخدمات المستهدفة وقائمة العقارات المستهدف نقلها للشركة، إضافةً إلى اتفاقية تنظيم الأعمال بين الأمانة والشركة، ومواثيق الحوكمة وسياسات الخدمات المساندة.

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21:56ت م

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