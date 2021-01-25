السعودية اليوم / الجزائر تسجل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 12 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر 258 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 105854 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2866 حالةً.

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21:53ت م

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الجزائر 12 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 105854 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 2866 حالةً.// انتهى //21:53ت م0206

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