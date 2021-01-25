السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية تحصل على الاعتماد الأكاديمي لعدد من برامج البكالوريوس



المدينة المنورة 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

حصل عدد من البرامج الأكاديمية في الجامعة الإسلامية على الاعتماد البرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (اعتماد)، حيث حقق برنامج بكالوريوس الشريعة اعتماداً كاملاً حتى العام 2027، كما حقق كلاً من برنامج بكالوريوس الكيمياء، وبكالوريوس الرياضيات، بالإضافة إلى بكالوريوس الفيزياء اعتماداً مشروطاً حتى العام 2024، وذلك ضمن خطة الجامعة التي تهدف من خلالها للحصول على الإعتماد البرامجي لكافة البرامج الأكاديمية في مرحلة البكالوريوس تمهيداً للدخول في مرحلة الاعتماد البرامجي للدراسات العليا.

وأوضح عميد الجودة بالجامعة الدكتور صالح عواجي بأن هذا الاعتماد يدل على مدى النضج الأكاديمي لهذه البرامج في تحقيق متطلبات الجودة، وهي على وعي في الوقت ذاته بأنه ليس غاية بل وسيلة تقودنا إلى التعرف على مواطن القوة والضعف ومواصلة التحسين المستمر، مُشيراً إلى أن الجامعة بعد أن حصلت على الاعتماد المؤسسي غير المشروط تهدف بإذن الله إلى الوصول بالاعتماد المحلي والدولي لأكثر من 90% من برامجها للبكالوريس بنهاية هذا العام، حيث تنتظر الإعلان أيضاً عن نتائج بقية البرامج التي تمت زيارة الاعتماد لها، وهي القرآن الكريم، والحديث الشريف، واللغة العربية.

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21:52ت م

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