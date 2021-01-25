«إثراء» يدعم اهتمامات الأطفال الفكرية والثقافية

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ويهدف البرنامج الموجه للأطفال من عمر 10 سنوات إلى 12 سنة، إلى تسليط الضوء على ثقافة القراءة، ومشاركة الأطفال اهتماماتهم الفكرية والثقافية عبر مناقشة 3 كتب في مجالات مختلفة، و4 لقاءات تقودهم إلى صناعة المستقبل وتهيئة جيل قارئ.ويسلط الضوء على مجالات معرفية مختلفة وهي الكتب الروائية، كتب الشخصيات الملهمة، كتب تطوير الذات وفهم المشاعر، إلى جانب اللقاءات الدورية التي تشجع الأطفال على إيجاد شغفهم من خلال القراءة، وتطوير مهارة الاستماع والتفاعل لديهم ممّا يسهم في خلق الشعور بالمسؤولية لدى الطفل.
كما يسعى إلى الغوص في مفردات الكتب، والمفاهيم والرسائل التي يوجهها الكاتب إلى القارئ، والذي ينمّي لدى الطفل مهارات عدة، منها حسن الإنصات، النقد البناء، تقبل الاختلافات ووجهات النظر من الآخر.
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