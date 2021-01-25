اجتماع افتراضي يناقش عوائق برامج التمريض في المملكة

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وأوضح الدكتور بابلغيث أن من أهم السياسات للارتقاء بجودة مهنة التمريض، هو رفع المستوى التعليمي التدريبي في كليات التمريض، وترسيخ أخلاقيات المهنة من أجل رفع معدلات الأداء في القطاع الصحي، إلى جانب توفير أكبر قدر من عناصر الجودة في تعليم التمريض من خلال نظم وقياسات فاعلة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي تستضيفه كلية التمريض يعد فرصة لتبادل الأفكار والرؤى لتسهم في الرفع من مستوى تخصص التمريض في المملكة وتبادل الخبرات بين مختلف الكليات.وأكد أهمية وضع معايير ضمان جودة للتعليم في التمريض وتطويرها والتأكد من نشر الممارسات الجيدة في ظل التغيرات المعاصرة، من خلال غرس مبادئ الجودة في ثقافات كليات التمريض، متمنيا الخروج بتوصيات تعود بالنفع على مهنة التمريض وما تواجهه من تحديات سواء على الجانب المهني أو العلمي.
بدورها أوضحت عميدة كلية التمريض بجامعة أم القرى ونائبة لجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية الدكتورة فاطمة السلمي أن أعضاء اللجنة سلطوا الضوء على أبرز المحاور في تعليم التمريض بالمملكة التي كان من أهمها ما تضمنته مخرجات برنامج ولي العهد للتمريض.
توصيات:
- العمل على دعم برامج التمريض القائمة
- تشكيل لجان فرعية لدراسة الممارسات المتبعة في برامج التمريض العالمية
- تطوير البرامج المحلية والتحديات التي تواجه مهنة التمريض بشقيها المهني والتعليمي
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