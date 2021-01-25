شكرا لقرائتكم خبر الإطاحة بمتباهين أطلقوا أعيرة نارية في مناسبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي «إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- جرى تحديد هويتهم، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول، يطلقون أعيرة نارية في الهواء أثناء حضورهم إحدى المناسبات، متباهين بفعلتهم ومعرضين أنفسهم والآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي «إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- جرى تحديد هويتهم، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة».

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بمتباهين أطلقوا أعيرة نارية في مناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.