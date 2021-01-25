شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 213 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 198 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 198 حالة، و3 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 366,584 حالة من بينها 2092 حالة نشطة منها 333 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن نسبة حالات التعافي من كورونا بلغت 97.69%، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة.

إجمالي الحالات 366,584

النشطة 2092

المتعافون 358,137

الوفيات 6355