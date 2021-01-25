السعودية اليوم / مقتل ستة قرويين في هجوم مسلح بشمال غرب نيجيريا



أبوجا 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

لقي ستة أشخاص مصرعهم في هجوم شنه مسلحون في ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا.

وأعلنت السلطات في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا أن مجموعة من المسلحين هاجموا منطقتين تسيطر عليهما الحكومة المحلية في الولاية وقتلت ستة أشخاص بينما أصيب ثمانية آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.

وأشار مفوض الأمن الداخلي والشؤون المحلية بالولاية صمويل أروان إلى أن المسلحين هاجموا بأعداد كبيرة بعض القرى في منطقتي "تشيكون"و"جيوا".

مما يذكر أن أعمال نهب وسلب وخطف وأنشطة إجرامية أخرى تنتشر في المنطقة الشمالية الغربية لنيجيريا منذ سنوات.

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21:27ت م

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