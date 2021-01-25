

مكة المكرمة 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر فريق فني مختص، أعمال تنظيف وتعقيم سطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.

وجرت عمليات التنظيف والتعقيم في وقت وجيز، عبر فريق فني متخصص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن عملية التنظيف جرت من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج.

// انتهى //

21:08ت م

0195





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شؤون الحرمين تباشر أعمال تنظيف وتعقيم سطح الكعبة المشرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.