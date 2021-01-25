السعودية اليوم / اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط بدلاً عسكرية وأنواط ورتب وشعارات مخالفة



الرياض 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة "محلات تفصيل البدل العسكرية" في إمارة منطقة الرياض اليوم (50) بدلة عسكرية و(3000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وجرى مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل المخالف وإغلاقه، بالإضافة إلى الشخوص على معمل تطريز للتأكد من عدم إنتاجه للرتب والشعارات دون تراخيص.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

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21:05ت م

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