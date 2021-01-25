السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يرأس اجتماع مجلس المنطقة غداً



تبوك 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة غداً الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وسيتم خلال الجلسة الاطلاع على محاضر لجان المجلس التي أعدتها أمانة المجلس، ومناقشة توصيات أعضاء اللجان ومقترحات أعضاء المجلس، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

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20:21ت م

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