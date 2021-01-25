السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تُكمل إنشاء ثلاثة ملاعب رياضية في رفحاء



رفحاء 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

أكملت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، تنفيذ ثلاثة ملاعب رياضية بالعشب الصناعي في أحياء الروضة واليرموك والورود.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع

// انتهى //

20:19ت م

0182



رفحاء 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واسأكملت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، تنفيذ ثلاثة ملاعب رياضية بالعشب الصناعي في أحياء الروضة واليرموك والورود.ويأتي تنفيذ هذه المشاريع الرياضية استكمالاً للجهود الخدمية والاستفادة من طاقات الشباب وتوفير الأماكن المناسبة لممارسة الرياضة // انتهى //20:19ت م0182

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