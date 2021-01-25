السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الرقيب أول الغزواني



جيزان 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة، لذوي الرقيب أول حسين بن سالم أحمد الغزواني، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وسأل سموه، الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

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20:06ت م

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