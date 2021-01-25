

الأحساء 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، والوفد المرافق.

ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية ودعم للقطاع العدلي وتعزيز كل ما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، مشيدًا بما شهدته المرافق العدلية من تطور، وتحولها نحو الخدمات الإلكترونية.

// انتهى //

19:49ت م

0178





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل نائب وزير العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.