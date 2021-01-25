السعودية اليوم / أمانه نجران ترفع أكثر من 4158 متراً مكعباً من الأنقاض لتحسين المشهد الحضري



نجران 12 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 25 يناير 2021 م واس

رفعت أمانه منطقة نجران خلال أسبوع، أكثر من 4158 متراً مكعباً من الأنقاض ضمن حملاتها لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الحملة شملت تنفيذ أعمال الكنس الآلي واليدوي للشوارع والطرقات والأرصفة لإزالة الرمال والأتربة وإزالة 12650 متراً مكعباً من الحشائش، إضافة إلى غسل 2920 متراً طولياً للأرصفة، وغسيل 640 حاويه نفايات، وإزالة 62 ملصقاً مشوهاً للمظهر العام.

ودعا أمين منطقة نجران المهندس عيد نايف العتيبي، الجميع إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي، والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء ومخلفات المشاريع بين الأحياء السكنية ، والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة.

// انتهى //

19:49ت م

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