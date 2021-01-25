السعودية | القيادة تهنئ رئيس البرتغال بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال الملك المفدى : ” يسرنا بمناسبة فوز فخامتكم بولاية رئاسية ثانية، أن نبعث لفخامتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب الجمهورية البرتغالية الصديق التقدم والازدهار ” .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال سمو ولي العهد: ” يسعدني بمناسبة فوز فخامتكم بولاية رئاسية ثانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق “.