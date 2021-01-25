المدخنون الشرهون الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن مدخني السجائر يواجهون مخاطر أعلى بكثير من دخول المستشفى والوفاة من فيروس كورونا، مقارنة بمن لم يدخنوا قط.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون أن جميع المدخنين لديهم احتمالات أعلى للنتائج السيئة بسبب الفيروس، لكن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم من المدخنين الشرهين، والذين يُعرفون بأنهم أولئك الذين يدخنون علبة واحدة على الأقل يوميًّا لأكثر من 30 عامًا.

المدخنون وفيروس كورونا:

كان هؤلاء المرضى لديهم ما يقرب من ضعف خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا وكان احتمال دخولهم المستشفى أكثر من الضعف بسبب المرض.

وقال الأطباء: إن النتائج التي توصل إليها هي الدليل الأكثر اكتمالًا حتى الآن لعلاقة السبب والنتيجة بين التدخين وارتفاع خطر الإصابة بأمراض خطيرة والموت.

في وقت مبكر من العام الماضي، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA): إن السجائر يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالفيروس القاتل.

وقالت الوكالة في بيان: إن الأشخاص الذين يدخنون السجائر قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المسبب لفيروس كورونا.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء في السابق من “نتائج أسوأ” لفيروس كورونا بين المدخنين، لكنها لم تحدد ما يعنيه ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة فرنسية أن 4.4 في المائة فقط من 350 مريضًا بفيروس كورونا في المستشفى كانوا مدخنين منتظمين، وافترضت أن النيكوتين يمكن أن يمنع الفيروس من إصابة الخلايا.

