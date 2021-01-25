ضبط 50 بدلة عسكرية و3 آلاف قطعة أنواط ورتب وشعارات مخالفة في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، مساء اليوم 50 بدلة عسكرية و3000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة.

مصادرة المضبوطات:

وقالت إمارة الرياض في بيان لها عبر تويتر: إنه تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل المخالف وإغلاقه، كما تم الشخوص لمعمل تطريز؛ للتأكد من عدم إنتاجه الرتب والشعارات دون تراخيص.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

مشاركة كبيرة في الحملة:

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني ووزارة التجارة وأمانة الرياض وشرطة وجوازات المنطقة وقوات المهمات الخاصة، بالإضافة إلى مكتب العمل في الرياض.

