زيورخ السويسرية تحتل المركز الأول كوجهة مفضلة للأثرياء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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حلت زيورخ محل باريس لتظهر كمدينة مفضلة للأثرياء، وفقًا لجدول ترتيب العقارات الجديد، حيث ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن المدينة السويسرية تجاوزت العاصمة الفرنسية وتراجعت باريس إلى المركز السابع في أحدث مؤشر لشركة الاستشارات العقارية بارنز إنترناشيونال ومقرها لندن.

زيورخ تتفوق :

نيويورك، التي احتلت المرتبة الثانية في العام السابق، لم تعد تحظى أيضًا بالاهتمام وحلت في المرتبة 11 في الرسم البياني الجديد الذي يعكس التغييرات الكبيرة في سوق العقارات العالمي التي أثارها جائحة فيروس كورونا.

في كل عام، تنتج بارنز قائمة بأفضل 50 مدينة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بعد تجميع وتحليل الجوانب المختلفة لكل مدينة بناءً على البيانات الداخلية للشركة.

ويتم توحيد التصنيفات من خلال معايير رئيسية مختلفة بما في ذلك فرص التعليم ومستويات الضرائب والالتزامات البيئية للمدينة.

وشملت المؤشرات الأخرى التجربة الثقافية والسلامة الشخصية وانتشار الأعمال.

باريس تتراجع :

وخسرت عاصمة النور باريس لقبها كأفضل وجهة للأثرياء أمام زيورخ في جدول الترتيب لهذا العام، وتراجعت إلى المركز السابع.

وظهرت المدينة السويسرية، التي كانت في المركز 30 سابقًا، لتصبح الفائزة بالجدول الجديد.

وبالإضافة إلى الوباء، فإن سلسلة من الاضطرابات الاجتماعية، مثل حركة “السترات الصفراء”، أثرت أيضًا على صورة باريس على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة.

