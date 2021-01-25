حادث مؤسف لشاب جرده مجرمون من ملابسه وقتلوه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

تبحث الشرطة عن مجموعة من المشتبه بهم، بعد هجوم مروع في الحي الصيني في مدينة نيويورك، حسبما أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأصدرت شرطة نيويورك، مقطع فيديو يظهر هجومًا ضرب فيه عشرات المشتبه بهم، وجردوا رجلًا يبلغ من العمر 26 عامًا من ملابسه، في حوالي الساعة 11:30 صباحًا يوم الجمعة بعد أن نزل من حافلة.

حادث مروع:

وتُظهر بداية الفيديو لقطات مراقبة لعدد من المشتبه بهم يسيرون بهدوء على الرصيف، وبعد ذلك، يُظهر الفيديو المشتبه بهم وهم يركضون نحو رجل يفر على ما يبدو في ممر الدراجات بالقرب من ممر المشاة.

في النهاية يلحق المشتبه بهم بالضحية، التي كان وجهها غير واضح، ويمكن رؤيتهم وهم يركلونه ويضربونه، كما تظهر كاميرا مراقبة أخرى الضحية وهو مجرّد من ملابسه بنهاية الفيديو.

وأفادت قناة سي بي إس نيويورك أن الحادث المروع وقع بالقرب من شارعي كانال وألين، وأن الضحية قُتل بجسم مجهول أثناء الهجوم.

وسُرق هاتف الضحية وسرواله وملابسه الداخلية وحذاؤه أثناء الهجوم، مع فرار المشتبه بهم في سيارات مختلفة.

