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شكرا لقرائتكم الشؤون البلدية: لا تسمحوا لأكثر من 50 فردًا بمشاركتكم في قاعات الأفراح والمناسبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشؤون البلدية: لا تسمحوا لأكثر من 50 فردًا بمشاركتكم في قاعات الأفراح والمناسبات
شددت على ضرورة التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والسكان التذكير ببروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.
وأوضحت الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها بموقع تويتر، أن البرتوكولات منها ما يلي:
توجيهات الشؤون البلدية:
– لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات
– ارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت
– توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة
– التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة
– استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب
– تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد
– تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري
– ألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات
– ألا يزيد عدد الحضور عن 50 فردًا
– وضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي
– تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي