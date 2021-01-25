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الشؤون البلدية: لا تسمحوا لأكثر من 50 فردًا بمشاركتكم في قاعات الأفراح والمناسبات

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شكرا لقرائتكم الشؤون البلدية: لا تسمحوا لأكثر من 50 فردًا بمشاركتكم في قاعات الأفراح والمناسبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-25

الشؤون البلدية: لا تسمحوا لأكثر من 50 فردًا بمشاركتكم في قاعات الأفراح والمناسبات

شددت على ضرورة التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والسكان التذكير ببروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

وأوضحت الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها بموقع تويتر، أن البرتوكولات منها ما يلي:

توجيهات الشؤون البلدية: 

– لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات

– ارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت

– توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة

– التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة

– استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب

– تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد

– تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري

– ألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات

– ألا يزيد عدد الحضور عن 50 فردًا

– وضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي

– تنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي


هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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