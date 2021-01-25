خطوات التسجل وشروط الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية sdb في السعودية 1442

أتاح بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر لكافة عملاء البنك من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وقد وضع بعض الشروط التي من خلالها يتم الحصول على قرض العمل الحر من أهمها عدم وجود ديون على الفرد المتقدم للحصول على القرض للبنك، ومن المعروف أن بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك السعودية التي تعمل على تنمية الاقتصاد السعودي، وإتاحة الكثير من الخدمات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، في السياق التالي نوضح المزيد من التفاصيل عن خطوات التسجيل للحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية وأهم الشروط اللازمة للحصول على تمويل العمل الحر 1442.

خطوات الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

يتم الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي بالمملكة العربية السعودية.

اختار “تمويل العمل الحر” وتجده في قائمة منتجاتنا الموجودة في أعلى الصفحة.

بعدها عليك باختيار نوع التمويل الذي تريد الحصول عليه ما إن كان تمويل متناهي الصغير، أو تمويل نفاذ، أو تمويل النقل التشاركي.

يعد وقع الاختيار على نوع التمويل، يتم اختيار “التقديم الإلكتروني”.

قم بالتقديم من خلال النفاذ الموحد مع اتباع الخطوات المطلوبة.

انتظر حتى يتم الانتهاء من فحص الطلب الخاص بالعميل.

يتم ملء البيانات المختلفة من رقم الجوال ورقم حساب العميل ورقم الهوية الوطنية.

يتم إرسال الوثائق المطلوبة عبر البريد بعد الحصول على موعد لإرسالها.

بعد مراجعة البيانات والوثائق يتم معالجة العملية المالية، ليتم تحديد المبلغ المراد تقديمه للعميل كقرض مالي، ووضع المبلغ في حساب العميل.