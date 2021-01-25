شكرا لقرائتكم خبر أكاديمية الحياة تؤهل الأرامل والمطلقات للإنتاج والتسويق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جمعية (المودة) للتنمية الأسرية شراكة استراتيجية مع مجموعة (تمر) لدعم وتمكين الأرامل والمطلقات ومستفيدات الضمان بهدف التمكين الحرفي والمهني والإنتاج والتسويق عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة إحدى مبادرات جمعية المودة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي أن الهدف من الشراكة هو تمكين المرأة وتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج، وذلك بتقديم دورات حرفية ومهنية في تصميم الأزياء ولوحة الإلهام، خياطة وتصميم الجلابيات، خياطة وتصميم المفارش والبيز، خياطة وتصميم العبايات، صيانة الجوالات (هاردوير- سوفت وير)، المطبوعات التجارية بأنواعها، صناعة محتوى للخدمات، التصوير الفوتوغرافي، تصوير المنتجات بالهواتف الذكية.

وقدم شكره لمجموعة (تمر) على دعمها المستمر لأكثر من 3 سنوات في تمكين المرأة في أكاديمية الحياة، حيث أسهمت العام الماضي في تمكين 1.530 سيدة تم تدريبهن وتأهيلهن عبر 26 دورة تدريبية حرفية ومهنية، إضافة لدعمها المستمر لهذا العام.

وتقيم عددا من البرامج والدورات التدريبية المختلفة، وهدفها التمكين الحرفي والمهني للأرامل والمطلقات ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وأن الأكاديمية في خطتها لهذا العام بالإضافة للتمكين المهني تسعى الأكاديمية لتقديم القروض التمويلية للمشاريع متناهية الصغر عبر شراكتها مع بنك التنمية الاجتماعي وتقديم السكن لمستفيدات صندوق ترابط عبر شراكتها مع وزارة الإسكان في برنامج الإسكان التنموي.