«شتاء السعودية» يمنح السياح فرصة لاستكشاف الحياة البرية بـ3 محميات طبيعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للسياحة باقات سياحية جديدة، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حيث تتيح للسياح في موسم «شتاء السعودية»، فرصة الاستمتاع بزيارة ثلاث محميات طبيعية. وتقدم الهيئة من خلال هذه الخطوة، فرصة للانطلاق في رحلة استكشاف للحياة البرية الغنية بالتنوع البيئي والمناخي والثروات الطبيعية والنباتية والحيوانية النادرة، والعديد من الأنشطة المتنوعة والممتعة مثل زيارة المواقع الأثرية، والتخييم، ورحلات السفاري، ورصد النجوم والهايكنج وغيرها الكثير. المحميات الثلاث: عروق بني معارض تعد أكبر بحر من الرمال على وجه الأرض

تحافظ على طيف متنوع من الحياة الفطرية وأروع المشاهد الطبيعية الصحراوية درجات الحرارة تتراوح في فصل الشتاء بين 10 و25 درجة مئوية تحتضن محميات مخصصة للحفاظ على الثروات الحيوانية النادرة مثل

غزال الريم العربي والنعام وغزال الجبل، وغيرها

الشجيرات المعمرة والنادرة في هذه المنطقة تحديدا. جزر فرسان في الجزء الجنوبي الشرقي من ساحل البحر الأحمر

تبعد من 40 إلى 90 كلم عن مدينة جازان

عبارة عن أرخبيل يضم أكثر من 170 جزيرة

للمنطقة مجموعة فريدة من المقومات الأحيائية مثل «الغزال الفرساني»

180 نوعا من الأحياء النباتية، بعضها لا يتواجد إلا في هذه المحمية

50 نوعا من المرجان الكثيف

230 نوعا من الأسماك. سجا وأم الرمث في المنطقة الغربية الوسطى من المملكة

عبارة عن سهل رملي رقيق التموج ذي تلال طينية وصخرية ورملية

اشتهرت كموقع لإعادة توطين الحبارى والمها والنعام درجات الحرارة تتراوح بين 9 و23 درجة مئوية في فصل الشتاء تتميز بغطائها النباتي المتوسط الذي يساعد في حفظ الأصول الوراثية للثروات الحيوانية والطيور النادرة

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