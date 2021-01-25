شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. محامي يُشعل الجدل بين المواطنين: المرأة تستطيع أن تخلع زوجها بضغطة زر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثار محامي الجدل بين المواطنين بعد حديثه عن آلية توثيق الخلع إلكترونيا، وجاء ذلك بعدما كشفت وزارة العدل عن الإجراءات.

وحذر المحامي نايف آل منسي، الأزواج، قائلا:" احذر أيها الزوج صارت المرأة تستطيع أن تخلعك إلكترونيا بضغطة زر ".

وأضاف نايف آل منسي:" طبعا بعد الطقطقة والوناسة يجب التوضيح أن هذه الخدمة تكون فقط في حال اتفق الزوج مع الزوجة على الخلع واتفقوا على مبلغ العِوض فإنهم يوثّقون ذلك لدى الموثّق لاختصار التقاضي ".

وأوضح:" في حال رفض الزوج الخلع أو اختلفوا على مبلغ العوض فلا بد من التقاضي إلكترونيا كذلك، لإثبات الخلع والعوض ".

وكانت وزارة العدل كشفت عن إجراءات وخطوات القيام بتوثيق الخلع والطلاق من خلال خدماتها الإلكترونية عبر بوابة ناجز.

وتضمنت الخطوات التالية: الدخول على بوبة منصة ناجز الإلكترونية، وذلك عبر الضغط، من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الحالات الاجتماعية، من اختيار طلبات الحالات الاجتماعية أنقر على طلب جديد، اضغط على اختيار خدمة توثيق خلع، قم بتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة، تبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية ".