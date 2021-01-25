شرطة مكة: ضبطنا 3 متهمين تباهوا بإطلاق نار في مناسبة

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة القبض على ثلاثة أشخاص تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر فيه أشخاص يطلقون أعيرة نارية في الهواء أثناء حضورهم إحدى المناسبات، متباهين بفعلتهم ومعرضين أنفسهم والآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فأسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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