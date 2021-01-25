«المدافع 21».. البحرية السعودية تواصل التمرين المشترك مع أمريكا وبريطانيا

تواصل القوات البحرية الملكية السعودية مع نظيرتها البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية في الأسطول الشرقي بالجبيل تنفيذ فعاليات التمرين البحري المختلط «المدافع البحري21».

وشهد التمرين عددًا من السيناريوهات القتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية، والتشكيلات للقطع البحرية والإنقاذ البحري والدفاع عن الموانئ.

الجدير بالذكر أن تمرين المدافع البحري المختلط 21 نفّذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.

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