سقوط «المسيء» لرجال الأمن في قبضة شرطة تبوك

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق حمله سلاحًا ناريًا، والإساءة إلى رجال الأمن في مقطع آخر، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع «الغبان» أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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